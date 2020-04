Presidente Hellas: «Finire campionato per ridare gioia alla gente». E per i bilanci

«Spero di giocare con i tempi che la Fifa e la Uefa potranno trovare. Secondo me finire il campionato è un modo per dare un po’ di gioia a tutta la popolazione che ha bisogno del calcio».

Lo dice il presidente del Verona, Maurizio Setti, in merito ad un eventuale ripresa del campionato fermo dal 9 marzo a causa dell’emergenza coronavirus. «Secondariamente anche per un ritorno economico perché comunque tanti settori sono in difficoltà e io mi auguro che la vita riparta e con essa il calcio» aggiunge.

Per quanto riguarda la riduzione degli ingaggi, Setti dice che «In una situazione del genere, molto paragonabile ad una guerra, credo ci sia da sedersi intorno ad un tavolo con grande serenità e grande disponibilità e intelligenza da parte di tutti e trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti – e conclude – Quello che sta succedendo per il calcio è un danno immenso e io credo che i miei giocatori siano brave persone e penso non ci saranno problemi a trovare un accordo».