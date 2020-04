Sindaco San Donà: «Polmonite ma non covid. Tirate fuori il piccolo sindaco che è in voi»

«Una notizia ottima e una cattiva. Quella ottima: il mio problema non si chiama Covid-19. Quella cattiva: ho una forma di polmonite abbastanza severa. Incredibile ma vero».

Così Andrea Cereser sulla sua pagina Facebook, il sindaco di San Donà di Piave che aveva annunciato sui social di essere stato ricoverato in ospedale.

«Alla luce di questa novità e dei risultati delle analisi che si stanno completando, verrà scelta la cura più opportuna. Che in ogni caso prevede, tassativamente, riposo e pazienza – prosegue il primo cittadino – Lo dico prima per me ma un po’ anche per avvisarvi: cercherò di leggere i vostri messaggi anche se faticheró a rispondere per cui: non prendetevela. Questo scherzo porterà via un mesetto, se non ci sono problemi».

«Grazie di cuore a tutti voi. Con il Sindaco “titolare” in panchina, ciascuno di voi tiri fuori il “piccolo sindaco” che è in sé e diventi ancor più responsabile in queste settimane che devono portarci fuori dal tunnel proprio perché abbiamo capito che è necessario comportarsi nel rispetto di sé e degli altri» conclude Cereser.