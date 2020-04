Covid-19, Ulss 7 Pedemontana: altri quattro morti all’ospedale di Santorso

Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bassano del Grappa, 6 aprile 2020 – Altri quattro morti a causa del coronavirus, nelle ultime 24 ore, sul territorio dell’Ulss 7 Pedemontana. Tutti i decessi sono avvenuti all’ospedale di Santorso. A perdere la vita una donna di 92 anni di Lusiana Conco; un 66enne di Schio; una donna di 88 anni di Monte di Malo e un 69enne di Thiene. Lo rileva il bollettino dell’Ulss 7 di oggi, lunedì 6 aprile.

904 i casi positivi sul territorio pedemontano su un campione di 7788 tamponi compiuti.

135 i ricoverati: 112 a Santorso, 13 a Bassano e 10 all’ospedale di comunità di Marostica. 20 pazienti in terapia intensiva; 4 in semi intensiva. 46 i decessi totali sul territorio Ulss 7 dall’inizio dell’epidemia. 1671 i pazienti in sorveglianza attiva.

(ph. Imagoeconomica)