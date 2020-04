Coronavirus, Ulss 8 Berica: calano i ricoverati, i positivi sono 838

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 6 aprile 2020 – Fortunatamente, nelle ultime 24 ore, non si sono verificati altri decessi a causa del coronavirus sul territorio dell’Ulss 8 Berica. Lo si apprende dal bollettino dell’azienda socio-sanitari di stamane, lunedì 6 aprile.

I positivi nel Vicentino sono 838, + 9 rispetto a ieri, su un totale di 8558 tamponi effettuati. 129 i ricoverati, – 4 rispetto a ieri; 20 in terapia intensiva, – 6 rispetto a ieri. Diminuiscono di 78 unità, rispetto alla precedente rilevazione, le persone in sorveglianza attiva, ora 1002. I soggetti in sorveglianza fiduciaria passiva sono 465, – 22 rispetto a ieri.

Dall’Ulss 8 Berica sottolineano che i nuovi dati ospedalieri incoraggianti non devono assolutamente far pensare che la fase di emergenza ospedaliera sia terminata. Gli apprezzabili risultati finora ottenuti sono l’esito di un impegno crescente, anche sul territorio, con l’obiettivo di trattare a domicilio il maggior numero di pazienti possibile.

