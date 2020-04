Pasqua in casa, ma con i vini della Breganze DOC a domiciio

Una Pasqua diversa dalle altre, ma sempre con i vini della DOC Breganze. Tredici aziende del Consorzio Tutela Vini DOC Breganze hanno potenziato i servizi di consegna a domicilio in tutto il territorio della DOC e nei comuni limitrofi. Un modo per dare la possibilità di non rinunciare al piacere di un buon bicchiere di vino, anche in questo momento in cui gli spostamenti per la Pasqua sono limitati dall’emergenza Covid-19.

L’ordine può essere fatto telefonicamente o via mail. Alcune aziende hanno inoltre potenziato lo shop online e previsto spedizioni in tutto il territorio nazionale, anche gratuitamente. Sarà così possibile anche quest’anno portare in tavola la nuova annata di Vespaiolo, il Torcolato e gli altri vini della DOC Breganze, e godere degli abbinamenti con i prodotti stagionali senza alcuna difficoltà.

Le aziende che forniscono il servizio sono: Ca’ Biasi, Cantina Beato Bartolomeo da Breganze, Coldovigo, Contrà Soarda, Firmino Miotti, IoMazzucato, La Costa Fattoria Sociale, Le Colline di Vitacchio, Le Vie Angarano, Le Vigne di Roberto, Maculan, Transit Farm e Vitacchio Emilio. «L’emergenza legata al Covid-19 – spiega in un comunicato Elvio Forato, presidente del Consorzio Breganze – ha costretto molti soci a chiudere i punti vendita per motivi di sicurezza e ha limitato, come ben sappiamo, gli spostamenti. Non si ferma però il lavoro in cantina e si sente forte la voglia di essere vicini ai clienti. Le aziende della Doc Breganze si sono quindi attivate per un obiettivo preciso: restare a casa senza rinunciare al piacere di un buon vino».

L’elenco completo delle aziende che effettuano consegne a domicilio e le modalità precise del servizio sono disponibili sul sito del Consorzio e nelle pagine Facebook e Instagram istituzionali.