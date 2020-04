Sindacato polizia penitenziaria: «Possibili rivolte in carceri Veneto»

«Cresce la tensione nelle carceri italiane, soprattutto in quelle del Nord. Particolare attenzione a quelle venete e lombarde che potrebbero essere di nuovo l’inizio delle rivolte. Le aspettative nate dopo l’ondata di ribellioni non

troveranno sicuramente soddisfatte le attese di tutti, soprattutto di quelli che hanno mosso le precedenti sommosse». Lo afferma in una nota il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo.

«Le aspettative delle menti delle rivolte – sottolinea – che hanno avuto come vittime i detenuti più deboli, non troveranno riscontro almeno nell’imminenza. Questo potrebbe portare a nuove sommosse che vedrebbero partecipi tutti i detenuti con pene residue basse che non sono rientrati tra le scarcerazioni per mancanza di requisiti. Lo

scenario sarebbe lo stesso delle precedenti rivolte, ma le conseguenze sicuramente peggiori. Forte tensione anche all’esterno tra i famigliari dei detenuti, che allo stesso modo dei loro congiunti ristretti, troveranno delusione per la mancata scarcerazione degli stessi, diventando facile preda delle menti delle rivolte. Senza considerare il possibile appoggio esterno che potrebbe essere dato da gruppi anarchici’».

«Le carceri del Veneto e della Lombardia per quello finora detto sembrano poter essere un focolaio perfetto per

dare inizio a nuove sommosse – conclude Di Giacomo – . Il pretesto sarà sicuramente l’intensificarsi di casi di coronavirus tra detenuti all’interno degli istituti penitenziari».

(Fonte: Adnkronos)