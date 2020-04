Pillon (Lega): «Supermercati e tabaccai aperti, perchè non le chiese?»

«La Pasqua è il centro dell’anno liturgico e il senso della fede cristiana. La proposta di Matteo Salvini è da me pienamente condivisa. Garantire i supermercati aperti è stato indispensabile per assicurare il cibo del corpo. Anche le anime hanno bisogno di nutrimento, specialmente in questo tempo». Queste le parole del senatore della Lega Simone Pillon all’AdnKronos che fa sapere di condividere la proposta di Matteo Salvini, di aprire le chiese per la festività pasquale.

«Nessuno chiede di tornare a celebrazioni pubbliche affollate – spiega – ma permettere ai fedeli una visita individuale e un momento di raccoglimento con tutte le cautele e le protezioni mi pare fattibile e sensato. Del resto, se si può andare dal tabaccaio, perché non si potrebbe andare in chiesa a pregare qualche minuto?», si domanda il leghista.

