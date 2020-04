Coronavirus: in Italia 636 morti e 1022 guariti

Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, legge il bollettino di oggi, lunedì 6 aprile. Ad oggi il totale delle persone positive è di 93187 con un incremento rispetto a ieri di 1941 pazienti. Di questi 3898 sono in terapia intensiva. Per il terzo giorno consecutivo il numero in terapia intensiva si alleggerisce (79 pazienti in meno). Il numero dei ricoverati è di 28976 mentre la maggior parte 60313 sono in isolamento domiciliare. I deceduti nelle ultime 24 ore sono 636. Il totale dei guariti invece è di 22837 (1022 in più rispetto a ieri).