L’emergenza spiegata ai bambini: «Che cos’è che in aria vola»

Una filastrocca scritta da un poeta, che diventa canzone, i cui proventi andranno in aiuto della Regione e degli ospedali del Veneto, per spiegare l’emergenza Coronavirus ai più piccoli e allo stesso tempo dare un sostegno concreto a chi è in prima fila tutti i giorni contro “la bestia”. Tutto questo è “Che cos’è che in aria che vola”, canzone scritta dal poeta Roberto Piumini e prodotta dall’Associazione culturale “[email protected]” di San Martino Buon Albergo (Verona).

Dal 10 aprile sarà disponibile anche su Spotify, iTunes, Apple music e Amazon. «Un ringraziamento speciale a tutti i bambini e i ragazzi che ci hanno prodotto i disegni, e a coloro che hanno lavorato a questo bel progetto» ha scritto il presidente del Veneto Luca Zaia su Facebook.