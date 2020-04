Tranquilla scampagnata nel bosco da positivo: denunciato

L’hanno trovato mentre stava passeggiando tranquillamente in mezzo ad un bosco di Favaro Veneto, in provincia di Venezia. Portava la mascherina ed ha tentato in tutti i modi di giustificarsi asserendo di essere sano ma i militari, insospettiti, hanno voluto far luce sulla questione scoprendo tutt’altra verità. Dopo un controllo all’Asl, infatti, l’uomo è risultato positivo ed è stato denunciato a piede libero per false attestazioni e per delitti contro la salute pubblica.