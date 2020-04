Financial Times: «L’Italia si sente tradita, l’Europa rischia di perderla»

Il Financial Times lancia un appello all’Europa sul rischio concreto di perdere l’Italia in questo momento di emergenza Coronavirus. «Tra gli italiani, furiosi per l’indifferenza europea di fronte alla loro condizione e per la resistenza eccessiva ai coronabond, si intensifica il senso di tradimento. È un sentimento crescente anche tra l’élite filo-europea del Paese», spiega il giornale economico citando ad esempio le parole di Carlo Calenda: «Il mio partito è uno dei più filo-europeisti in Italia e ora ho membri che mi scrivono dicendo: “Perché vogliamo rimanere nell’UE? È inutile“».

Secondo il FT se non verranno decisi interventi coraggiosi, il rischio che l’Italia volti le spalli definitivamente al progetto europeo diventa concreto. «Vi sono già segni che la fiducia italiana nell’Ue è stata danneggiata. In un sondaggio condotto il mese scorso da Tecnè, il 67% degli intervistati ha dichiarato di ritenere che far parte dell’Unione fosse uno svantaggio per il proprio paese, rispetto al 47% di novembre 2018. Il timore di molti è che l’amarezza provata dagli eventi dell’ultimo mese possa alterare in modo permanente la politica del Paese a favore del leader leghista Matteo Salvini, da sempre ostile all’Ue».

(ph: shutterstock)