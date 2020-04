L’indagine di Altroconsumo sulle mascherine: la situazione a Padova

E’ il nuovo oggetto del desiderio degli italiani: la mascherina. E se il decreto Cura Italia ha permesso la produzione

e la vendita di dispositivi in autocertificazione, si fa comunque fatica a trovarle. A puntare la lente d’ingrandimento sulla situazione è Altroconsumo che nei primi giorni di aprile ha indagato in 122 farmacie e parafarmacie di otto città italiane (Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma) ed ha scoperto che nel 43% dei punti vendita non si riescono a trovarle. E dove ci sono i prezzi possono registrare differenze fino al 1200%.

Ci sono città come Padova «nelle quali le abbiamo trovate sempre» e città come Roma e Palermo nelle quali sono risultate «difficili da reperire». E a Milano, capoluogo della Lombardia, Regione in cui dal 5 aprile è vietato uscire senza, «quasi una farmacia su due ne è priva».

