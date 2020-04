Melegatti dona 40 mila colombe a Croce Rossa, Caritas e ospedali

In queste settimane di emergenza Coronavirus, Melegatti ha scelto di essere accanto a tutti gli italiani in difficoltà e a quanti si prodigano ogni giorno per lenire le sofferenze umane e facilitarne il recupero. Con #Vicinicondolcezza l’impresa dolciaria veronese ha intrapreso una iniziativa di solidarietà attraverso la consegna di 40 mila colombe Melegatti alla Croce Rossa Italiana, alla Caritas Italiana, e alle sedi della Protezione Civile del Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia che le destineranno alle strutture ospedaliere del territorio.

«Le nostre Colombe provengono dalla passione e dalla competenza di oltre 150 lavoratori che saranno molto felici nel sapere che ora, parte del proprio sforzo, serve a rendere più dolce la giornata di quanti sono in difficoltà. Un marchio da 126 anni così vicino alle famiglie italiane avverte naturalmente l’esigenza di collaborare con associazioni ed enti dedicati alla solidarietà e all’assistenza», dichiara Roberto Spezzapria, il proprietario dell’azienda dolciaria.