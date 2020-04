Padova, grigliata amara: vicini “spioni” fanno denunciare 12 ragazzi

Dodici ragazzi sono stati denunciati a Padova per aver organizzato una grigliata creando un assembramento. Il giorno e il luogo scelto, fatalmente, portano lo stesso nome. Si tratta della domenica delle Palme, cioè ieri 5 aprile, e della “Casa delle Palme”, storica villa di via Trieste la quale da anni è affittata agli studenti, che organizzano molto spesso feste, anche con 30 persone, e pertanto non stanno particolarmente simpatici ai vicini. Gli appartamenti del villino di solito ospitano fino a 8 studenti, quindi 4 evidentemente non vivevano lì, a meno che non fossero rimasti lì da prima della quarantena.

Infatti è stato proprio su segnalazione di qualcuno della zona che la polizia è sopraggiunta sul posto a controllare. «Sono arrivati sulla linea del 113 della Questura di Padova numerose segnalazioni di residenti che denunciavano una festa in atto nel palazzo stile liberty in via Trieste. Sul posto diverse pattuglie della Sezione Volanti, una squadra del Reparto Mobile e un equipaggio della Digos hanno appurato che effettivamente era in corso una grigliata tra 12 amici con tanto di musica ad alto volume e bottiglie di vino e birra, nonostante le prescrizioni anti assembramento in atto- spiega la Questura – . Gli agenti hanno identificato tutti i presenti e li hanno sanzionati per violazione delle disposizioni governative anti Covid-19 , allontanando i non residenti».

(Ph. Facebook – Questura di Padova)