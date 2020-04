Paghi oggi (con sconto) e mangi domani: arrivano i “ristobond”

Ordini, ovviamente online, una pizza, una carbonara, una fiorentina, una birra Menabrea. Paghi oggi, con sconto, e mangi quando l’emergenza virus sarà finita e i ristoranti riapriranno. L’idea è nata negli Stati Uniti con il nome di diningbond e sta per arrivare in Italia, sponsorizzata da Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, dove si chiamerà probabilmente “ristobond”.

A Venezia, su iniziativa singola di una libreria, è già stata messa in atto questa idea nell’ambito culturale. Ma oltre allo spirito va nutrito anche il corpo e i bar e ristoranti sono in difficoltà seria. Questo può essere senz’altro un modo per aiutarli a ripartire dopo due mesi di chiusura.