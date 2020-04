Veneti virtuosi, tutti a casa e auto in garage: -78% traffico

Traffico in ulteriore calo nei primi giorni di aprile sulla rete autostradale di Autovie Venete. La riduzione, nella settimana compresa tra lunedì 30 marzo e domenica 5 aprile rispetto all’analogo periodo del 2019 è stata del 78,43%. Dagli 847.515 veicoli dello scorso anno si è passato ai 182.787 del 2020. Crollo del traffico leggero: da 583.011 transiti del 2019 ai 73.823 ovvero l’87,34% in meno; più contenuto, ma sempre notevole il calo di quello pesante: dai

264. 404 transiti del 2019 siamo scesi a 108.964 di quest’anno con un decremento del 58,79%.

Oltre ai mezzi pesanti che si occupano del trasporto delle merci, in questo periodo sono numerosi anche i veicoli sanitari che si spostano in autostrada e per questi, la concessionaria ha eliminato il pedaggio nel tragitto casa-lavoro. Il personale sanitario che si sposta lungo la rete autostradale fino al termine dell’emergenza quindi, non pagherà il pedaggio. Le agevolazioni interesseranno pure tutti i mezzi delle associazioni di volontariato di ambito sanitario.