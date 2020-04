Coronavirus, Ulss 7 Pedemontana: 932 casi positivi, 1703 pazienti in sorveglianza attiva

Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bassano del Grappa, 7 aprile 2020 – Nessun decesso nelle ultime 24 ore sul territorio dell’Ulss 7 Pedemontana a causa del Covid-19, il nuovo coronavirus. I dati del bollettino dell’azienda socio-sanitaria aggiornati alle 16 di oggi, martedì 7 aprile, parlano di 932 casi positivi, su un totale di 8631 tamponi effettuati. 135 i ricoverati: 116 a Santorso, 11 all’ospedale di comunità di Marostica, 8 a Bassano. 20 in terapia intensiva, 3 in semi intensiva. 46 i decessi avvenuti finora sul territorio pedemontano. 1703 i pazienti in sorveglianza attiva.

(ph. Imagoeconomica)