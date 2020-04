Coronavirus, Ulss 1 Dolomiti: due decessi, a Belluno e Feltre

Azienda Ulss 1 Dolomiti, Belluno, 7 aprile 2020 – Nella serata di ieri lunedì 6 aprile, è morta una paziente 82enne positiva al Covid-19 ricoverata nel reparto di Pneumologia dell’ospedale di Belluno. Nella mattina di oggi 7 aprile, invece, una paziente di 75 anni affetta da coronavirus è spirata nel nosocomio di Feltre.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dei decessi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. La Direzione Generale porge le condoglianze alle famiglie.

È quanto si legge in una nota dell’Ulss 1 Dolomiti.

(ph. Imagoeconomica)