Guadagnini (Partito dei Veneti): «Virus non si può fermare, va gestito»

Caro direttore,

Lo studio dell’Imperial College di Londra (ICL) stima che ci siano 5/6 milioni (1.9-15.2) di contagiati in Italia al 28 di marzo, con un “tasso di attacco” (rapporto tra contagiati e popolazione a rischio) del 9.8% – che potrebbe essere addirittura sottostimato se avesse ragione Report in merito al ritardo col quale è stata riconosciuta la malattia. Si tratta del famoso iceberg sotto la punta. Questo studio è un importantissimo contributo per definire i contorni della situazione che stiamo vivendo e quindi per decidere il da farsi. Esso è basato sui seguenti elementi:

1 periodo nel quale è partita l’infezione

2 decessi registrati prima degli effetti del lockdown

3 momento nel quale è partito il lockdown

4 decessi a partire da 2/3 settimane dopo il lockdown

5 casi rilevati nei diversi periodi

6 Ro (tasso di contagiosità) iniziale e stima della variazione di Ro successivamente alle misure di contenimento adottate.

Sostanzialmente, il calcolo parte dai decessi registrati per risalire ai contagi avvenuti settimane prima. E poi assume che tra i casi registrati e quelli reali ci sia una differenza di diversi ordini di grandezza, dovuta agli asintomatici, ai paucisintomatici e alle limitate capacità di rilevazione. Due considerazioni che suffragano questi calcoli, primo: non è possibile che ci siano tassi di mortalità così diversi tra regione e regione o addirittura tra provincia e provincia, ciò denuncia qualche problema di calcolo; secondo: la grande contagiosità di questo virus dipende in buona parte dal fatto che esso difficilmente uccide il suo ospite, altrimenti non si propagherebbe con questa rapidità: esso usa i contagiati come veicoli di ulteriori contagi, così la crescita diventa esponenziale; viceversa, ogni volta che l’ospite muore, muore anche il virus e quindi esso non è più in grado di contagiare nessuno: molti contagiati potenziali si salvano e fatalmente l’Ro cala. Di fatto, esiste una proporzionalità inversa tra virulenza e contagiosità. Le stime dell’ICL confermano che Covid-19 è molto contagioso e poco virulento.

Perché è importante il valore calcolato dall’Imperial College? È come se avessimo due vasi con un travaso dal primo al secondo: nel primo ci sono le persone che si possono ancora ammalare, nel secondo quelle che si sono già immunizzate. Più aumentano le persone del secondo vaso più difficile è che quelle del primo si ammalino, in quanto, i guariti sono come “ponti crollati” che il virus non può più usare per propagarsi (quindi diventa più difficile che l’epidemia riparta o ri-acceleri). È chiaro che questo dato è fondamentale per sapere cosa fare nella cosiddetta “fase 2”. Oggi siamo in pieno lockdown. Si può arrivare, continuando con l’isolamento totale, a eliminare il virus? Credo che, data la propagazione attuale in Italia e nel mondo sia piuttosto difficile: per eliminare il virus bisognerebbe prima aspettare la totale guarigione di tutti i contagiati e poi attendere ancora qualche settimana per “sanificare” anche i potenziali asintomatici residui. Questa operazione richiederebbe molti mesi. Nel frattempo, i danni prodotti al sistema economico sarebbero irreparabili.

Allora, scontato il fatto che rimane sempre prioritaria la tutela della salute, non si può dimenticare la necessità – di tutti – di conservare il proprio lavoro, col quale ci si procaccia il reddito necessario per soddisfare i propri bisogni fondamentali. Non si può nemmeno scordare (anche se in questa fase può sembrare di minor importanza) il diritto alla libertà. Ecco che diventa importante aver stimato la dimensione dell’iceberg: tenendone conto, diventa possibile elaborare una strategia alternativa. In questo momento, grazie allo sforzo collettivo compiuto da tutti noi, Ro è vicino ad uno. Con questo valore, i contagi avanzano abbastanza lentamente.

Allora, la strategia alternativa potrebbe essere quella di “gestire il contagi“’: attraverso i tamponi e i test seriologici si può decidere a quali e quante persone, a quali e quante attività si può permettere di togliersi dal lockdown. Per poi monitorare l’evoluzione del contagio ed eventualmente – nel caso in cui continuasse a rallentare – allargare, man mano, la platea dei “liberati”. Tenendo sempre presente che la capacità di mantenere basso il valore di Ro dipende molto di più dal rigore col quale ognuno di noi applica le regole di distanziamento individuale che dalle norme restrittive. Tenendo presente, quindi, che la limitazione del contagio (e il contenimento dei danni al sistema economico) dipende più dalla responsabilità individuale che dalla coercizione pubblica.

Antonio Guadagnini

(Consigliere regionale partito dei veneti)

(ph: imagoeconomica)