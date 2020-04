Coronavirus, in Italia calano i contagiati: mai così pochi dal 10 marzo

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha illustrato il bollettino di oggi, martedì 7 aprile, durante la conferenza stampa per l’emergenza Coronavirus. Oggi i tamponi effettuati salgono a 755.455 (33.723 in più di ieri). I contagiati sono 3039 in più di ieri per un totale di 135586. I dimessi sono 24.392 (1555 in più di ieri) mentre i deceduti sono 17.127 (604 in più di ieri). Le persone attualmente positive sono 94.067 (880 in più di ieri). Di queste 3.792 sono ricoverate in terapia intensiva (meno 106 rispetto a ieri) mentre 61.557 sono in isolamento domiciliare.