Covid-19, Ulss 8 Berica: 129 ricoverati, positivi a quota 856

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 7 aprile 2020 – Nel Vicentino non si registrano morti nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus. I positivi, stando al bollettino dell’Ulss 8 Berica aggiornato alle 16 di oggi, martedì 7 aprile, sono 27 in più rispetto a ieri, ovvero 856. I tamponi eseguiti sino ad oggi sono 8918; i pazienti ricoverati si confermano 129, di cui 20 in terapia intensiva; 70 quelli in malattie infettive. 1156 le persone in sorveglianza attiva; 595 quelle in sorveglianza fiduciaria passiva.

(ph. Imagoeconomica)