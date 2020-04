«Emergenza Coronavirus: cittadini chiusi in casa e spacciatori padroni di Padova»

«Non ci sembra che lo spaccio di droga rientri tra le attività consentite da decreto». Queste le parole di Elisabetta Gardini (FdI) che attacca: «Ancora una volta Padova è protagonista dello scenario nazionale per lo stato di degrado nel quale versa la città. Mentre i cittadini sono obbligati ad uscire di casa solo per necessità, gli spacciatori girano indisturbati. Le zone di spaccio sono note da anni: chiediamo al sindaco Sergio Giordani di intervenire per garantire la sicurezza dei padovani e il decoro della città del Santo. Ai proclami “è tutto sotto controllo” e “Padova è una città sicura” non crede ormai più nessuno».

Filippo Ascierto, già Maresciallo dei Carabinieri e componente del dipartimento nazionale per i rapporti con le Forze dell’Ordine di FdI aggiunge: «Padova è diventata il crocevia dello spaccio. Il sindaco deve chiedere al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che le Forze dell’Ordine intensifichino indagini e iniziative per verificare i reali motivi della crescita costante di spaccio di sostanze stupefacenti».

Della stessa opinione anche Rossano Moracci, militari in ausiliaria e, come Ascierto, componente del dipartimento nazionale per i rapporti con le Forze dell’Ordine di FdI: «Per l’emergenza Covid -19 sono stati ampliati alcuni poteri ai militari dell’Esercito Italiano. Si faccia lo stesso per il contrasto alla droga».

(ph: imagoeconomica)