Visite virtuali e video-lezioni: Fondazione Venezia porta l’arte a casa

La Fondazione di Venezia aderisce alla campagna #iorestoacasa, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo con l’obiettivo di limitare le relazioni sociali per combattere la diffusione del Covid 19, con il progetto #FDVonair per la promozione social dei contenuti culturali del Gruppo Fondazione.

In questo senso la Fondazione, proponendosi come capofila di un’offerta culturale integrata, in cui le singole realtà del gruppo perseguono il comune obiettivo di diffondere la cultura storico-artistica anche in momenti particolarmente difficili come quello che stiamo vivendo, intende promuovere e perfezionare una serie di iniziative capaci di portare occasioni di approfondimento o di fruizione culturale al domicilio di chi resta responsabilmente a casa, coinvolgendo nella proposta anche il Museo M9 e la Casa dei Tre Oci, per quanto nel rispetto delle specifiche mission e dei diversi obiettivi culturali di ciascuna realtà, e accogliendo quanto già in essere e realizzato da M9 e dalla Casa dei Tre Oci sempre all’interno della campagna #iorestoacasa.

Per la Fondazione di Venezia si tratta di un modo per essere anche virtualmente al servizio dei cittadini, sfruttando soprattutto le occasioni offerte dai social media e dal web per mettere a disposizione di ogni persona elementi storiografici, documenti fotografici, opere d’arte come dipinti o vetri, commenti di esperti riconosciuti a livello nazionale in ambito architettonico, culturale ed artistico.

In particolare la Fondazione di Venezia ha elaborato l’idea di portare al domicilio dei cittadini i contenuti delle mostre e delle esposizioni in atto, attraverso la realizzazione di “pillole” che fanno riferimento in primis alle opere della mostra “Sguardi su Venezia”, che, raccontate in podcast, possono diventare un’utile audio-guida per tutti gli amanti dell’arte, che, una volta superata la fase emergenziale determinata dal Covid-19, desidereranno visitare l’esposizione nella sede della Fondazione in Rio Novo. Pillole di cultura via social sono anche quelle attraverso cui raccontare le più suggestive opere del Novecento ricomprese nelle Collezioni della Fondazione (dalla quadreria fino ai delicati vetri d’arte), un modo dinamico per valorizzare il patrimonio culturale dell’Ente, mettendolo anche via social a disposizione della collettività.

Rientra nel progetto #FDVonair la programmazione di interventi e riflessioni da parte di esponenti riconosciuti del mondo accademico, economico, formativo, artistico, scolastico, finanziario e culturale veneziano su temi di attualità o legati ad aspetti peculiari di Venezia, sempre condensati in pillole audio di pochi minuti, e sempre disponibili in modalità podcast.

Nel progetto #FDVonair si integrano le iniziative social proposte dalle altre realtà della Fondazione di Venezia, ossia il Polo M9 e la Casa dei Tre Oci. In particolare M9, alla luce della sua specifica mission, ha messo in campo ogni settimana video-lezioni di storia del ‘900 intitolate #M9adomicilio, le cui finalità sono congruenti con l’impegno educativo del Museo, e sta inoltre riproponendo le conferenze e i convegni richiesti dai followers. Sempre nella direzione dell’impegno educativo si ricorda che anche M-Children si è già attivato all’interno di #iorestoacasa con l’iniziativa #MCChallenge e M-Children Smart. La Casa dei Tre Oci sta invece proponendo descrizioni mirate della mostra ospitata nelle sue sale, intitolata “L’invenzione della felicità” e dedicata a Jean Henri Lartigue

Le iniziative messe in campo dalla Fondazione di Venezia nell’ambito del progetto #FDVonair possono essere verificate giorno per giorno sul calendario predisposto nella homepage del sito della Fondazione di Venezia. La loro programmazione generale e le singole produzioni possono essere seguite sulle pagine social della Fondazione:

