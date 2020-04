Lucarelli: «Spero Johnson sopravviva. Deve raccontare al gregge cos’è il Covid19»

«Spero vivamente che Boris Johnson sopravviva. Perché deve poter raccontare al gregge cos’è il Coronavirus, vissuto in terapia intensiva però». È questo il sarcastico augurio che Selvaggia Lucarelli con un tweet ha rivolto oggi al premier inglese, risultato positivo al Coronavirus e attualmente ricoverato in terapia intensiva al St. Thomas di Londra, dopo un periodo d’isolamento trascorso a Downing Street. La situazione per il premier pro Brexit, che inizialmente aveva sottovalutato la gravità dell’emergenza Coronavirus, è peggiorata nelle ultime ore.

ph: imagoeconomica