Stevanato Group: premio di 600 euro per i dipendenti

Stevanato Group ha reso noto che «in accordo con le rappresentanze sindacali, ha istituito un premio presenza a favore del personale produttivo ed impiegatizio strettamente funzionale a garantire l’operatività dell’azienda che, nel corso dei mesi di marzo e aprile, lavora e lavorerà presso una delle sedi italiane del Gruppo: Piombino Dese (Padova), Bologna e Latina».

Il premio, informa il Gruppo – impegnato nella produzione di contenitori in vetro per il settore farmaceutico e fornitore di soluzioni integrate per dispositivi medicali – sarà per ogni dipendente pari a 600 euro complessivi, da rapportare al numero di ore ordinarie effettive di lavoro prestate nella sede di competenza nei mesi di marzo e aprile.

(ph: stevanatogroup.com)