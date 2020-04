«Verona Fiere e Fondazione Arena, dirigenti si dimezzino stipendi da capogiro»

«I lavoratori di Verona Fiere e Fondazione Arena, come tantissimi altri, stanno pagando un prezzo altissimo a causa di questa emergenza. E i dirigenti?». Se lo chiede Marta Vanzetto, consigliere del Movimento 5 Stelle che attacca: «I dirigenti di Fondazione Arena e Verona Fiera devono dimezzarsi lo stipendio. I dipendenti di FAV sono stati i primi tra le fondazioni lirico sinfoniche ad entrare in cassa integrazione per volontà dei vertici; nessun confronto con i lavoratori decisione unilaterale del sindaco e della sovrintendente».

Dello stesso parere anche Alessandro Gennari, consigliere M5S: «Sboarina quale presidente di FAV e i vertici con stipendi da capogiro hanno scaricato tutto sul governo, ma non hanno accennato minimamente a decurtarsi lo stipendio, visto che al momento non è dato sapere quando e come si svolgerà la rassegna estiva. Chiediamo, altresì che siano sospesi tutti i rapporti dei collaboratori esterni non indispensabili come la posizione del vicedirettore artistico (figura unica in Italia) il cui contratto a quanto pare è stato rinnovato il 4 aprile. In questo momento storico i sacrifici devono farli tutti compresi i vertici di Fondazione Arena e Verona Fiera».