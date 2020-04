Anche il ministro israeliano della Salute Yaakov Litzman è risultato positivo al Covid-19. Recentemente aveva detto che il virus era «una punizione divina per l’omosessualità».

La notizia è stata commentata su Twitter da Vladimir Luxuria, che non ha perso occasione per rispondere all’affermazione del rappresentante israeliano: «Riesco a sentirmi superiore ai peggiori omofobi perché riesco a non farmi contagiare dal virus del loro odio e mi auguro che possa guarire presto anche uno come lui».