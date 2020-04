Covid-19, Ulss 1 Dolomiti: morte due persone all’ospedale di Belluno

Azienda Ulss 1 Dolomiti, Belluno, 8 aprile 2020 – A causa del coronavirus, nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile, all’ospedale di Belluno sono decedute due persone: un 81enne ricoverato nel reparto di Pneumologia-Covid e una 77enne ricoverata in Terapia Intensiva.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dei decessi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. La Direzione Generale porge le condoglianze alle famiglie.

Lo si apprende da una nota dell’Ulss 1 Dolomiti.

(ph. Imagoeconomica)