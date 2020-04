Coronavirus in Veneto: positivi saliti a 12622 (+212), continua la diminuzione dei ricoverati

In Veneto i casi positivi al coronavirus sono saliti oggi a 12622, + 212 rispetto alle 8 di questa mattina, i soggetti in isolamento permangono stabili a 18886 unità; i pazienti ricoverati negli ospedali sono 1528, – 26 rispetto alla precedente rilevazione; continuano a calare i ricoverati nelle terapie intensive, ora sono 277, – 8 rispetto a questa mattina; i deceduti in totale sono 750 (675 negli ospedali), + 9 rispetto a questa mattina, mentre i pazienti guariti e dimessi sono aumentati a 1415.

Sono i numeri del bollettino della Regione Veneto aggiornato alle 17 di oggi, mercoledì 8 aprile.

(ph. Imagoeconomica)