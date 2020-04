Coronavirus in Veneto: 389 contagi e 10 decessi in più, 1349 i guariti dimessi

In Veneto i casi di positività al Covid-19 sono saliti oggi a 12410, 389 in più rispetto alle 17 di ieri; le persone in isolamento sono 18866; i pazienti ricoverati negli ospedali sono diminuiti a 1554, 4 in meno rispetto alla precedente rilevazione, ed anche quelli in terapia intensiva sono calati a 285, 4 in meno rispetto a ieri; i deceduti in totale sono stati 736, 666 negli ospedali, 10 in più nel corso della notte; continuano a crescere i pazienti guariti e dimessi, arrivati a 1349.

Sono i dati del bollettino della Regione Veneto aggiornato alle ore 8 di oggi, mercoledì 8 aprile.

(ph. Imagoeconomica)