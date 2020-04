Coronavirus, Ulss 8 Berica: muore 80enne all’ospedale di Vicenza

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 8 aprile 2020 – Oggi, mercoledì 8 aprile, una donna di 80 anni è morta all’ospedale di Vicenza a causa del coronavirus.

Nel bollettino dell’azienda socio-sanitaria, aggiornato alle 16 di stamane, risultano 886 casi positivi, 30 in più rispetto a ieri; 9599 i tamponi effettuati.

Rispetto all’ultima rilevazione, calano di tre unità i pazienti ricoverati, ora 126; sempre 20 quelli in terapia intensiva; 68 quelli in malattie infettive. Aumenta a 79 il numero dei pazienti dimessi: sono 8 in più rispetto a ieri. I negativizzati in totale sono 175; 1138 le persone in sorveglianza attiva; 619 i soggetti in sorveglianza fiduciaria passiva.

(ph. Imagoeconomica)