Bimbo esasperato dalla quarantena: «Faccio la valigia e me ne vado» [VIDEO]

E’ un video di una dolcezza infinita quello di un bambino siciliano diventano virale nelle ultime ore. Il piccolo si lamenta con la madre della quarantena: «Sono stanco di stare chiuso in casa, non ce la faccio più. Mi manca andare al parco, la scuola, la piscina e vedere tutti. Io faccio la valigia e me ne vado».

E mentre la mamma tenta di spiegargli che non è possibile perchè il Coronavirus è pericoloso, il piccolo scoppia a piangere nascondendosi dietro ad una tenda. Tra i singhiozzi dice: «Voglio stare un po’ da solo».