Coronavirus in Italia, record di guariti: calano ricoveri in terapia intensiva

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, illustra i dati riportati nel bollettino di oggi, mercoledì 8 aprile, durante la conferenza stampa per l’emergenza Coronavirus. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 51.680, per un totale di 807.125. Gli attualmente positivi sono 95.262 (1.195 più di ieri). I deceduti sono 17.669 (542 in più di ieri) mentre i guariti sono 26.491 (2099 in più rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 3.693 (- 99 rispetto a ieri), mentre quelli in isolamento domiciliare sono 63.084 (1.527 in più rispetto a ieri).