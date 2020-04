Covid-19, Ulss 7 Pedemontana: deceduti due anziani

Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bassano del Grappa, 8 aprile 2020 – Si registrano due nuovi decessi, a causa del Covid-19, sul territorio dell’Ulss 7 Pedemontana. Un uomo di 83 anni residente a Zanè è morto all’ospedale di Bassano mentre un 84enne di Bassano è spirato nel nosocomio di Santorso.

Lo si apprende dal bollettino dell’azienda socio-sanitaria di oggi, mercoledì 8 aprile. Sul territorio dell’Ulss 7 sono saliti a 975 i casi positivi al coronavirus, a fronte dei 9419 tamponi effettuati. 134 i ricoverati: 115 a Santorso, 11 a Marostica e 8 al San Bassiano; 19 persone sono in terapia intensiva, 4 in semi intensiva. 48 le vittime fino ad oggi. 1761 i soggetti in sorveglianza attiva.

(ph. Imagoeconomica)