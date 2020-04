Diario del coprifuoco/30: i collaborazionisti filo-tedeschi

Giorno 30. Le vittime sono 17.669, i contagiati 139.422. Ormai si è capito che il coronavirus nella maggior parte dei casi dà il colpo ferale a chi soffriva già di altri mali. Anche se, sia pur in numeri ridottissimi, può causare la morte anche di persone prive di patologie. Altro non si sa, su questa microparticella che non fa differenze sociali, economiche o di status. A parte un’evidenza palmare e palese: non conosce confini. Com’è sempre avvenuto per tutte le pandemie di questo mondo. Ma si dirà: e allora come la mettiamo con la globalizzazione, che per capillarità e accelerazione è roba degli ultimi decenni? Buonsenso suggerirebbe di rimetterla quanto meno in discussione, e non solo per immediate ragioni di profilassi sanitaria, ma nel suo significato: è davvero migliore un globo terracqueo che abolisce distanze, tempi, diversità culturali e autodeterminazione dei popoli? Una questionaccia che investe ogni essere umano e ogni cittadino (del mondo? Anche no: il mondo non è uno Stato, fino a prova contraria). Una cittadina italiana che è certa, certissima che la globalizzazione, «se ben gestita, è una risorsa inesauribile», è la virologa Maria Rita Gismondo del “Sacco” di Milano, che nella sua rubrica quotidiana sul Fatto Quotidiano oggi la difende a spada tratta con l’argomento, alquanto povero in quanto ovvio, secondo il quale «in 24 ore tutta la terra è potenzialmente irrangiungibile», indi per cui «dobbiamo pensare a un mondo che ci permetta di restare globalizzati», mettendo in campo «politiche sanitarie internazionali». Detto che è, appunto, ovvio l’auspicio che minimi standard sulla salute siano previsti e soprattutto fatti rispettare oltre le frontiere statali, sfuggono alla responsabile di microbiologia due fatti di primaria importanza. Prima di tutto, come ha scritto la sua collega Ilaria Capua, «la differenza con i virus del passato, conosciuti e sconosciuti, è la velocità della diffusione e del contagio» (Corriere della Sera, 7 marzo). E la velocità è un tratto distintivo della globalizzazione. Perciò, un pensierino a de-velocizzare, a de-celerare, a dare bella frenata alla libertà di movimento noi lo faremmo. Non solo adesso: sempre. Il movimento da un capo all’altro del pianeta non è come la libertà di parola, di espressione, di credo politico o religioso, non è l’habeas corpus o il diritto a una «esistenza libera e dignitosa»: non è, cioè, un diritto fondamentale. Può e deve essere regolato dalle comunità politiche sovrane: gli Stati. Ha scritto, condivisibilmente, il professor Marco Gervasoni in un utile libretto uscito di recente, “Coronavirus: fine della globalizzazione”, scritto assieme a Corrado Ocone: «Questo sogno di una Repubblica mondiale, calco delle utopie cristiane, che fin dal medioevo predicavano un mondo unico, una comunità di fedeli unita, come tutte le utopie non poteva non infrangersi contro il muro della realtà. Che ora ha la forma di una corona, e uccide». Chiaro che a un imprenditore che esporta o un globalizzato medio che viaggia su Ryanair, questa dura sconfessione risulta più o meno come l’avvento dell’Anticristo, la negazione del Bene, l’anticamera dell’inferno. Ma non si tratta di non commerciare più, o di non farsi più il weekend a Londra a poche decine di euro. Ma di farne meno. E di ri-localizzare bisogni, desideri e consumi. Una sfida epocale, sicuramente. Ma presumere che tutto possa tornare esattamente come prima, questo non solo è utopistico. E’ anche suicida. Quando sentite un credente del globalismo straparlare, fate come me: toccatevi e fate corna. Non sarà un consiglio scientificamente inattaccabile, ma rende l’idea.

Ci vogliono i bambini al governo

Come era ampiamente prevedibile, l’augusto consesso dei ministri finanziari dell’Unione Europea ha prodotto un nulla di fatto ed è stato rinviato. Probabile che la Germania abbia mandato avanti Olanda e Austria in un no secco e arrogante agli eurobond (emissione di debito europeo per far fronte alla crisi economica, che vorrebbe dire farlo pagare anzitutto a loro, gli Stati del Nord). Il ministro austriaco Gernot Bluemel è stato il più onesto: al quotidiano online Bloomberg ha dichiarato che per questo tipo di titoli bisognerebbe modificare i trattati, ossia rifondare l’Europa, e quello olandese, Wopke Hoekstra, ha detto semplicemente che non se ne parla, perchè l’unica soluzione è il Mes, ovvero commissariare i Paesi che ne riceverebbero in prestito il denaro facendo scattare le condizionalità strangolatrici da Trojka. Chi ha il bastone del comando, Berlino, per acconsentire ai corona-bond dovrebbe passare da un voto del Bundestag, la Camera dei deputati tedesca. Così prevede la Grungesetz, la Costituzione della Repubblica Federale. Non so se gli euro-fideisti lo hanno compreso, ma in sostanza siamo appesi alla volontà politica di un altro Stato. Non dell’Unione, del suo ridicolo parlamento di Strasburgo, della Commissione di Bruxelles: di un altro Stato, incidentalmente il più forte, finanziariamente ed economicamente, e quindi politicamente, del continente. Serve altro, per capire l’importanza della sovranità statale, o dobbiamo finire sotto i ferri come la Grecia? Chiedo, eh. E già che si siamo, altro interrogativo: come mai, visto che siamo in tempi rivoluzionari (o presunti tali), a nessuno viene in mente di proporre l’unica riforma radicale che permetterebbe l’unica soluzione radicale, vale a dire l’abrogazione dell’articolo 123 del Trattato di Funzionamento dell’Unione che vieta di finanziare il deficit per via monetaria, cioè stampando gli euro necessari? E per piacere non si venga ad agitare lo spauracchio dell’inflazione: se l’economia non riparte, moriremo di deflazione. Lo capisce anche un bambino. «Gli efesini, dai giovani in su, dovrebbero tutti impiccarsi per quello che essi meritano e lasciare il governo della città ai bambini», disse Eraclito duemilacinquecento anni fa. Siamo rimasti all’incirca lì.

Sì, facciamoci del male

Il governo Conte si guarda bene, dall’osare il coraggio per cui potrebbe passare alla Storia. Preferisce fingere di fare la voce grossa, e si muove a passo di lumaca con un secondo decreto sull’economia il cui solo aspetto concreto è sbloccare i prestiti alle imprese garantendo fino a 25 mila euro, mentre per quelli di importo superiore le banche continueranno comunque a richiedere condizioni di solvibilità, anche quando, come per la aziende medio-grandi, a fare da garante è Sace, la società di Cassa Depositi e Prestiti. In pratica, si permette di avere liquidità per tirare avanti un po’, o per meglio dire di indebitarsi con le banche per pagare le tasse, che sono state spostate solo di qualche settimana. Dice: ma di più e diversamente, non si poteva fare. Giusto. Perchè viviamo sotto ricatto Ue. Perchè non abbiamo una nostra moneta e una nostra banca centrale con cui finanziarci. Perchè siamo servitor cortesi e felici di esserlo. Continuiamo così, facciamoci del male.

Onestà cieca

Non so voi, ma a me piacciono sempre gli onesti. Anche quando sostengono tesi aberranti. Mentre le associazioni di varia categoria si lagnano (giustamente) per il lockdown, ma non si azzardano a esplicitare quel che pensano sul dopo-emergenza, per fortuna qualche sparuto industriale che non ha peli sulla lingua esiste. Il caffeizzato Riccardo Illy è uno di questi. E’ un piacere sadomaso leggere l’intervista che ha rilasciato lunedì 6 aprile ad Affari&Finanza di Repubblica. Perchè rivela senza infingimenti quanto certi imprenditori non siano concittadini, compatrioti, vorremmo dire esagerando fratelli nella sventura, ma pensino solo ai profitti privati e portare sangue al dominatore germanico. Ecco qua, fior da fiore: «Io vedo solo una via d’uscita: l’intervento del Mes, il fondo salva-Stati, da cui pretendo condizionalità perchè i governi degli ultimi vent’anni, salvo rare eccezioni, non hanno fatto le riforme di cui abbiamo bisogno. (…) [La Trojka] è l’unica via d’uscita nel breve-medio termine. (…) Uscire dall’euro non è la soluzione. Significa fregare creditori esteri e italiani, trasformando in carta straccia i titoli di Stato in mano ai risparmiatori (…) quindi l’ok alle condizionalità del Mes è l’unica strada per voltare davvero pagina (…) Serve un nuovo miracolo italiano come quello del dopoguerra (…) non dobbiamo chiudere i confini e rinnegare la globalizzazione. La semplificazione di norme e regole serve proprio a questo». Inutile spiegargli che il boom economico italiano degli anni ’50 e ’60 avvenne grazie a una domanda interna sostenuta dallo Stato, che le famose condizionalità equivarrebbero a deprimere i consumi, e se si deprimono i consumi nessuno compra il suo caffè, e che se l’euro non dà nessun aiuto a parte alimentare la bolla del debito, sarebbe economico, e non anti-economico, valutare l’uscita. Inutile, perchè Illy crede veramente a quel che dice. E’ così onesto da essere cieco.

Vaffa

Scusate, ma il tema Mes merita un’ultima menzione. Fra gli strenui oppositori del cavallo di Trojka si conta anche il Movimento 5 Stelle, oltre alla Lega, a Fratelli d’Italia e ai brandelli di sinistra dura e pura confinata nelle catacombe. Ma è proprio strenua, l’opposizione grillina? No perchè si dà il caso che Di Maio & C siano al governo. Ora, se sei al governo e non riesci a far passare la tua linea su una decisione che travolgerebbe la vita stessa del tuo Paese, hai due possibilità: o cambi idea, tradendoti da solo e perdendo la faccia davanti ai tuoi elettori, all’urbe e all’orbe, oppure fai cadere il governo. Tertium non datur. Pare, sottolineo pare, che il Movimento ex anti-sistema (si fa per dire) stia alzando le barricate, pronto a non cedere nel caso gli alleati del Pd tradiscano l’Italia intera comportandosi come i collaborazionisti filo-tedeschi che sono. Qui si parrà la restante, esigua nobilitate dei grillini e di quanti fra loro non si sono completamente istituzionalizzati (Di Battista, visto che Paragone si è fatto coerentemente espellere). Viceversa, un bel vaffa di popolo speriamo li seppellirà. Per far spazio a qualcosa di nuovo. Tanto, a quel punto, peggio di così…