«Si impone obbligo mascherine ma non si sa chi deve distribuirle»

In diverse Regioni e Comuni è arrivata l’ordinanza che impone l’obbligo di mascherine nei luoghi pubblici ma sono molto difficili da trovare e c’è confusione su chi deve distribuirle. Roberto Tobia, segretario nazionale Federfarma, ospite di 24 Mattino su Radio24, chiede chiarezza: «La situazione non è chiara, non c’è alcun dubbio, siamo in attesa di posizioni più chiare per capire se, insieme ad altre attività che restano aperte, le farmacie saranno protagoniste della distribuzione».

(ph: imagoeconomica)