Pasqua, il Papa: «Vangelo in casa». E attacca: «Populisti come Hitler»

«In questi giorni in quarantena, crocifisso e Vangelo: sarà per noi come una grande liturgia domestica perché non si può andare in chiesa in questi giorni». Lo sottolinea Papa Francesco in occasione dell’udienza generale trasmessa via streaming per l’emergenza coronavirus. «Apriamo al Signore tutto il cuore nella preghiera. E non dimentichiamo: Crocifisso e Vangelo in casa. Lasciamo che il suo sguardo si posi su di noi. Capiremo che non siamo soli, ma amati, perché il Signore non ci abbandona e non si dimentica di noi, mai».

Bergoglio, in intervista rilasciata allo scrittore e giornalista britannico Austen Ivereigh tradotta da “La Civiltà Cattolica” ha dichiarato: «Oggi, in Europa, quando si cominciano a sentire discorsi populisti o decisioni politiche di tipo selettivo non è difficile ricordare i discorsi di Hitler nel 1933, più o meno gli stessi che qualche politico fa oggi. Questo è un tempo di coerenza. O siamo coerenti o perdiamo tutto».

«Alcuni governi – ha spiegato Francesco – hanno preso misure esemplari, con priorità ben definite, per difendere la popolazione. Ma ci stiamo rendendo conto che tutto il nostro pensiero, ci piaccia o non ci piaccia, è strutturato attorno all’economia. Si direbbe che nel mondo finanziario sacrificare sia normale. Una politica della cultura dello scarto a cui dobbiamo dire basta». Il Papa conclude con un invito alle famiglie: «Abbiate cura dell’ora, ma per il domani. Tutto questo con creatività. Una creatività semplice, che tutti i giorni inventa qualcosa. In famiglia non è difficile scoprirla. Ma non bisogna fuggire, cercare evasioni alienanti, che in questo momento non sono utili».

(ph: imagoeconomica)