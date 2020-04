L’azzurra di canottaggio Alessandra Patelli in prima linea contro il coronavirus

“La mia coscienza mi diceva così, ho cercato un modo per poter aiutare”. Sono le parole di Alessandra Patelli, azzurra della nazionale di canottaggio, laureata in Medicina con 110 e lode e ora specializzanda. Ale si è resa disponibile come volontaria per aiutare l’Ulss 2 ad affrontare l’emergenza coronavirus.

Tra un allenamento e l’altro (rigorosamente a casa) opera come volontaria nell’ambito del gruppo del distretto di Pieve di Soligo che segue le persone in isolamento domiciliare. Questa bella storia è l’occasione per ricordare l’importante apporto che tutti i volontari danno all’azienda e quindi alla comunità, in questo momento di difficoltà.

Grazie Alessandra, a te a tutti i volontari che ci stanno aiutando!

È il post pubblicato oggi, mercoledì 8 aprile, sulla pagina Facebook dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana.

(ph. Facebook Alessandra Patelli)