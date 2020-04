Salvini: «Chi ha fatto di più tra Conte, Zaia e Fontana? Italiani valutate»

«Il paese apprezza gesti concreti, apprezza il coraggio dei governatori che per primi in Veneto in Lombardia con Zaia e con Fontana hanno chiesto misure rigide, apprezza chi fa qualcosa di concreto, apprezza i sindaci». Così Matteo Salvini, intervistato a Di Martedì, su La 7, risponde a una domanda su come giudica il governo Conte, rispetto all’emergenza coronavirus. «Fra qualche settimana gli italiani valuteranno chi ha fatto di più a chi ha fatto di meno».

«Ma in questo momento non è il momento di dividerci – aggiunge il leader della Lega -. L’ultima delle cose che guardo sono i sondaggi, anche se mi fa piacere sapere che la Lega è ancora ampiamente il partito con più consensi del paese, ma in questo momento bisogna salvare vite».