Zaia: «Cosa accadrà dopo il 13? Decide governo. Se si riapre piano già pronto»

Il presidente del Veneto Luca Zaia, nella conferenza stampa di oggi, mercoledì 8 aprile, dopo aver illustrato il bollettino odierno, ha dichiarato: «162mila tamponi fatti, la macchina è entrata in funzione quindi arrivaranno più risultati. E i casi di tamponi positivi sono destinati ad aumentare. L’età media dei morti è di 82 anni ma tutte le fasce d’età sono colpite anche se in percentuali diverse. Cosa accadrà dopo il 13 aprile? Quello che il governo deciderà, imprese e scuole dipendono da loro. Noi abbiamo già un piano di affiancamento pronto nel caso si riaprisse. Molte imprese hanno chiesto di aprire in deroga e il silenzio-assenso le ha fatte procedere. Comunque da lunedì cambierà tutto. Sono convinto che si dovrà andare per gradi. Vorrei ribadire che il rischio di riaprire male presenta è quello di ricaduta come Wuhan. E’ anche vero che abbiamo un piano sanitario diverso. E poi abbiamo un clima diverso e non è irrilevante. Viverla in fase primaverile fa meno danni che viverla in fase autunnale. Prego i cittadini di resistere ancora, avete fatto un grande lavoro. Ringrazio le forze dell’ordine e chiedo di avere elasticità nel valutare caso per caso».

«Grazie a tutti quelli che continuano a donare. Tutti i soldi che raccogliamo vengono versato direttamente nella partita per il Coronavirus. Ci sono realtà che raccolgono soldi, ci sono realtà certificate e fidate ma chiedo a tutti di fare attenzione. Nessuno è stato autorizzato a chiedere soldi per conto della Regione, c’è solo il conto ufficiale. Una bambina di 8 anni mi ha scritto ringraziandomi e insieme ad altri bimbi, Giorgia Tommaso e Giacomo, mi hanno mandato 375 euro. Ne viene fuori una civiltà in questo popolo veneto che è unica. Più di 29 mila donazioni. Abbiamo superato i 30 milioni. Grazie a tutti».