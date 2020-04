Confindustria insiste su riaperture, Boccia: «Prima salute italiani»

«Il governo ha le idee chiare: dobbiamo mette in sicurezza la salute degli italiani». Queste la risposta agli appelli di Confindustria di riaprire di Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, durante la conferenza stampa a Palazzo Marino con il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. «Comprendo le esigenze degli imprenditori ma ci sarà una valutazione scientifica e delle cabine di regia con Anci e rappresentanti delle parti sociali, in cui Confindustria potrà dare il suo contributo».

«Nessuna Regione ci ha chiesto di ripartire prima di altre. Posso però immaginare che quando si accenderà l’interruttore potrebbe accadere in modo diverso da territorio a territorio – ha detto ancora Boccia -. Sarà un processo lento e graduale, che verrà avviato dal premier».