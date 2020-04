Conte: «Possibile riapertura già a fine mese. Rischio fallimento Ue alto»

«Se gli scienziati lo confermano, potremmo iniziare ad allentare alcune misure già entro la fine di questo mese». Queste le parole di Giuseppe Conte in un’intervista alla Bbc, dove torna a sottolineare che le restrizioni potranno essere eliminate solo gradualmente.

Il premier spiega: «La perfezione non è di questo mondo e non sono così arrogante da pensare che il governo italiano sia stato perfetto ma tornando indietro farei lo stesso. L’Italia ha sempre adottato misure efficaci e tempestive e l’emergenza non è mai stata da noi sottovalutata.

Infine torna a mandare messaggi all’Unione Europea: «Se non cogliamo l’occasione per dare nuova vita al progetto europeo, il rischio di fallimento è reale. Ma non permetterò che questa prospettiva si realizzi. Abbiamo bisogno di una risposta economica e sociale a livello europeo. In assenza di queste risposte, ci sarebbe una grande delusione da parte non solo degli italiani, ma di tutti gli europei».

(ph: imagoeconomica)