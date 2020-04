Coronavirus: agenzie farmaci, ‘ancora nessuna terapia efficace ma al lavoro’

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) – “Ad oggi, nessun medicinale ha dimostrato una chiara efficacia nel trattamento del Covid-19. Il modo più rapido per aiutare i pazienti è quello di raccogliere prove solide per determinare quali medicinali sperimentali, o impiegati per diverse indicazioni terapeutiche, siano sicuri ed efficaci. E gli enti regolatori hanno convenuto che gli studi clinici controllati, randomizzati e multicentrici rappresentano lo strumento più idoneo per generare i dati necessari per consentire lo sviluppo e l’approvazione rapida di potenziali trattamenti per Covid-19”. E’ quanto evidenziano le agenzie regolatorie del farmaco internazionali in un rapporto sul tema.

Il documento raccoglie le rispettive considerazioni sullo sviluppo di potenziali trattamenti terapeutici per Covid-19, studi clinici e programmi di uso compassionevole, raccolti al termine di un workshop sugli sviluppi terapeutici per l’infezione da nuovo coronavirus, organizzato dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema) sotto l’egida della Coalizione internazionale delle agenzie regolatorie dei medicinali (Icmra). E’ stato concordato un approccio armonizzato per utilizzare al meglio le risorse disponibili: i partecipanti si sono impegnati a scambiare informazioni sugli studi in corso e sui relativi risultati per dare sostegno a un approccio globale. Nei prossimi mesi, l’Icmra organizzerà un altro seminario per le agenzie regolatorie per discutere i progressi compiuti nello sviluppo dei medicinali contro l’infezione da nuovo coronavirus.