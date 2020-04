Amore al tempo del virus: due medici del reparto Covid-19 si sposano

Questa mattina il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ha unito in matrimonio due medici che lavorano al reparto Covid-19, lui presso l’ospedale Maggiore di Parma, lei presso quello di Reggio Emilia. La richiesta dei due medici nasce dalla esigenza di tutelare i loro figli nel caso questa battaglia ad alto rischio diventasse incerta per il loro futuro. «È un matrimonio in tempo di guerra», hanno spiegato i due sposi.

«Viviamo settimane drammatiche – ha detto il sindaco di Parma – in lotta contro un nemico invisibile. Oltre al pragmatismo delle azioni e al lavoro di tutti i giorni per battere il virus, dobbiamo vivere anche di speranza e di amore. La loro è una storia di speranza e di amore, e abbiamo bisogno di sentire anche questo, oggi: speranza. Auguro ai due futuri sposi tutta la felicità di questo mondo».

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)