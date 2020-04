Covid-19, Ulss 8 Berica: tre decessi al San Bortolo di Vicenza

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 9 aprile 2020 – Si contano tre morti a causa del Covid-19 nel bollettino dell’Ulss 8 Berica aggiornato alle 16 di oggi, giovedì 9 aprile. Si tratta di una donna di 86 anni residente a Vicenza e di due uomini, un 80enne di Castelgomberto e di un 82enne di Montebello. I decessi sono avvenuti all’ospedale San Bortolo.

Nel Vicentino i casi positivi sono saliti a 929, 43 in più rispetto a ieri; i tamponi eseguiti finora sono stati 10216. Rispetto al precedente report, calano di tre unità i pazienti ricoverati, ora 123, di cui 21 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri. Aumentano a 1170 i soggetti in sorveglianza attiva; 592 quelli in sorveglianza fiduciaria passiva. Sei i pazienti dimessi nella giornata odierna.