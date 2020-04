Di Maio: «Fase 2 non vuol dire “liberi tutti”. Ci saranno altri sacrifici»

«Se c’è una trattativa in Europa in questo momento, questa trattativa è importante perché lì si sta decidendo se l’Italia possa spendere tutti i soldi che servono per aiutare giovani e meno giovani». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi di Maio intervenendo a Uno Mattina. «Noi non vogliamo che gli altri Paesi paghino i nostri debiti. L’Italia ha sempre pagato i propri debiti. Noi vogliamo solo creare le condizioni di mercato affinché si possano spendere tutti i soldi che servono in infrastrutture, quindi in lavoro, innovazione tecnologica. Occorre investire tutto quello che serve per la ripartenza economica».

Parlando delle restrizioni, Di Maio ha dichiarato: «Né i cittadini né lo stato devono abbassare guardia, perché altri Paesi che lo hanno fatto e dopo qualche settimana fa sono rientrati in lockdown. Nelle azioni di contenimento all’epidemia, nel mondo è stato riconosciuto un modello Italia. Fase 2 non vuol dire liberi tutti. Purtroppo dovremmo fare altri sacrifici. Ringrazio gli italiani per quello che stanno facendo, perché stando a casa stanno salvando vite. E’ molto importante che nei prossimi giorni si possa riavviare una parte di quel tessuto economico che è fondamentale per la nostra economia. Quel tipo di tessuto economico che se non lo riaccendiamo adesso non si riaccende più. Abbiamo spento il motore del Paese, adesso lo dobbiamo riaccendere con delle procedure».

«Chiunque dovrà riaprire nei prossimi mesi avrà bisogno di liquidità, di soldi per i pagamenti, di soldi per gli investimenti e noi cercheremo di aiutarli tutti, lavoratori, imprenditori, famiglie, giovani e meno giovani, tutte persone che in questo momento si avviano a entrare tutti insieme come paese, ma come mondo, in una crisi economica che dovremo affrontare al meglio».

(ph: imagoeconomica)