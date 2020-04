Die Welt: «In Italia la mafia attende pioggia di denaro da Bruxelles»

«Certo, i paesi dell’Unione Europea dovrebbero aiutarsi a vicenda nella gestione della crisi da Coronavirus. Ma senza limiti? E senza controlli? In Italia la mafia non aspetta altro che una nuova pioggia di denaro da Bruxelles». Questi quanto scrive il quotidiano tedesco Die Welt in un articolo di oggi intitolato “Signora Merkel, punti i piedi”.

«Una delle questioni più importanti che si pongono di fronte alla pandemia – prosegue il giornale – è fino a che punto deve arrivare la solidarietà finanziaria tra i 27 stati membri? Certo dovrebbe essere generosa. Ma senza alcun controllo? E senza limiti? La solidarietà è un’importante categoria europea, ma anche la sovranità nazionale e l’obbligo dei politici di rendere conto ai propri elettori sono fondamentali».

(ph: imagoeconomica)