Il deputato di Italia Viva, Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, denuncia sui suoi social: «I tg Rai cancellano Italia Viva. Ieri nelle edizioni serali 3 secondi a Tg1 e Tg3, zero secondi al Tg2! Pur di censurare Iv, il Tg2 ha mandato in onda un surreale sonoro di Di Maio sulla pista di un aeroporto, dal quale non si capisce nulla. Questa è informazione pagata da tutti?».

(ph: imagoeconomica)