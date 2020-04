Sanità: Manfredi, ‘presto 5mila medici specializzati in più’

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) – Presto potrebbero esserci presto 5mila medici specializzati in più. “Il nostro obiettivo è aumentare la platea delle borse di specializzazione, una platea che oggi arriva a circa 9mila. La proposta è di inserire altre 5mila borse di specializzazione per poter garantire un maggior numero di medici specializzati, soprattutto nelle aree critiche”. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, nel corso dell’audizione in Commissione Cultura della Camera. “I giovani messi in campo -ha osservato Manfredi- hanno mostrato grande professionalità testimoniando con concretezza la validità dei percorsi formativi” anche nella lotta al Covid-19.