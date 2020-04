Valentina Nappi choc: «Meglio stupro che limitazione libertà»

Valentina Nappi ha messo in subbuglio Twitter dopo alcune dichiarazioni scritte durante una discussione con alcuni utenti. L’attrice a luci rosse si è scagliata duramente contro le femministe e a chi le diceva che «Il concetto di educare deve essere divulgato da parte di qualsiasi forma e canale di comunicazione, che sia la scuola, la famiglia, un film o un sito porno» ha risposto: «E chi dovrebbe educare, voi “femministe”? Meglio nessuna educazione. Meglio lo stupro alla limitazione di libertà a cui vorreste sottoporci».

Nonostante i molti attacchi dove viene definita «imbarazzante» e contraddittoria «lo stupro è una limitazione alla tua libertà e una violazione al tuo corpo e alla tua persona, non puoi parlare di libertà e stupro come se fossero due cose che vanno a braccetto, fatti un lavaggio di coscienza», la Nappi non ha ritrattato: «Davanti alla parola stupro smettete di ragionare e pensate con la pancia. L’ho tirata in causa proprio per questo. Meglio lo stupro che le feminazi al potere. Meglio lo stupro che perdere un arto. Meglio lo stupro che la censura. Meglio lo stupro che…. Potrei continuare all’infinito».